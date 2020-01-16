寬限聚令首周末 一手260成交最旺

MONACO MARINE 加推109伙

MONACO MARINE繼上周六售出238伙後，發展商指出，項目昨日再售3伙，而該盤昨加推4號價單，涉及109伙，包括16個1房（開放式廚房）單位、73個2房（開放式廚房）單位、14個3房（開放式廚房）單位以及6個3房加儲物房單位，實用面積由326至616方呎，定價977.3萬至2003.5萬元，實呎26,682至33,285元，平均實呎30,270元，扣除最高12%折扣後，折實860.1萬至1763.1萬元，折實實呎23,481至29,291元，折實平均實呎26,639元。

今批單位中，若以建期付款計算，有65伙售價低於1200萬元，而若以定價計，整批單位市值約14.9億元，折實約13.1億元。發展商指出，撇除座向、景觀、樓層等因素，輕微加價約0.5%。發展商同時更新已推單位售價，其中11伙輕微加價不足0.3%。

瑧譽11號洋房逾1.7億沽

此外，會德豐同系KOKO HILLS系列昨錄2宗成交，其中KOKO HILLS 5座23樓A室，實用面積770方呎，3房1套及工作間連洗手間間隔，成交價1795.4萬元，實呎23,371元。KOKO RESERVE 1座16樓A室，4房2套及工作間連洗手間，實用面積1172方呎，則以2650萬元售出，實呎22,611元。

另外，內房保利（0119）旗下已屆現樓的屯門青山灣瑧譽11號洋房，實用面積5209方呎，5房間隔，連1190方呎天台、948方呎花園等，以1.75516億元售出，實呎約33,695元。