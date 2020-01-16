柏瓏I三日收逾5500票 昨加推82伙 共推388伙超購逾13倍 最快本周開售

明報記者 林尚民

上述柏瓏I上周三（20日）以折實均呎17,608元、折實入場費近608萬元推出首張價單，上周五首日收票，即成市場焦點，更吸引人氣偶像組合MIRROR成員柳應廷（Jer）到場參觀，市場反應理想。發展商表示，至昨晚8時為止，項目短短3日已收逾5500票，並暫成為今年新盤收票王。資料顯示，上周六發售的會德豐啟德MONACO MARINE，以8日時間累收約4148票。

折實均呎18582元 1房667萬入場

有見收票情况理想，發展商繼上周五首度加推138伙後，昨第二度加推，涉及82伙，包括28個1房、37個兩房及17個3房，定價794.2萬至1727.1萬元，實呎20,911至23,316元，扣除最高16%折扣優惠後，折實價由667.12萬至1450.76萬元，折實實呎17,565至19,586元，折實平均實呎18,582元。發展商表示，為回應市場熱烈需求，決定公布第3張價單共82伙，單位輕微提價不到1%，主要反映樓層及景觀等因素。

若以已公布的3張價單共388個單位計，折實平均實呎17,960元，暫時已超額逾13倍，信置營業部聯席董事田兆源指出，預計項目本周首輪開售。信和集團副主席黃永光表示，很高興市場對樓盤反應非常正面，這個港鐵沿線項目盡享鐵路網絡的優勢，團隊聆聽顧客追求環保低碳綠色生活，項目設計並引進了信和第三代綠化園林設計。

利奧坊‧壹隅首日收約300票 超額逾1倍

事實上，市場有多個新盤同期推售，恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅昨日起收票，截至下午6時半，市場消息指暫收約300票，以首張價單123伙計，超額認購1倍多。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨起收票，參觀者不乏年輕家庭，最快周內落實銷售安排，預計下月初作首輪開售。

同系早於第五波大爆發時已作首輪開售的長沙灣映築，亦於明日銷售114伙。據悉，項目至昨日截止認購，共收逾370票，超額2倍多，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民認為，市場對九龍市區盤的需求相當高，交通便利更成首要優勢，尤其對貼近九龍區港鐵站的新樓盤的需求更見巨大。

至於同系的啟德THE HENLEY II方面，林達民表示，項目昨日起收票，料最快「十日八日」內正式發售，被問及THE HENLEY I去年推售時，一個特色戶以實呎近6.2萬元售出創下東九龍新高，而今期亦有同類單位，林達民表示，該單位將於稍後推出，並預計售價會比第一期更高。