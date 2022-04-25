廖偉強：樓市高速轉向樂觀

首先，香港私人住宅一直都是供不應求，加上本地有能力入市者比比皆是。政府統計資料顯示，香港約有130萬個私宅，當中有66.1%已供滿按揭，這些業主套現能力十分強。

此外，今年財政預算案進一步放寬按揭保險樓價上限，此等措施成效立竿見影，近期樓市明顯轉活。香港是著名的繁華都市，港人步伐及反應向來明快，再加上資訊科技發達，信息流通容易，港人習慣了隨機應變的能耐，風向一轉便會由悲觀轉為樂觀。

早在政府正式放寬社交距離限制措施前，市民已經急不及待出外消費，就連樓宇的買賣亦活躍起來。近期所見，大部分業主已不願減價，買家擔心樓價會一觸即發，在害怕「執輸行頭」的心態下，一窩蜂重返市場爭相入市。發展商有見及此，亦擔心客源會被消化，紛紛加快推盤部署，一時間市場熱鬧非常。

過去兩年的疫情亦改變了港人對住屋的要求，有能力的買家更為追求空間感，因為留在家居的時間增加，如果居住環境狹窄，會影響工作及心情。至於部分未有能力入市的買家，亦選擇租住單位作為暫時解決方案，所以疫情期間的租務依然活躍。再加上在家工作已成為不少人常態，家居佈置及環境亦是重要考慮，因此筆者絕對相信，房地產這個行業，在未來的日子仍是無可替代的核心產業！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]