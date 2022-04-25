經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓市高速轉向樂觀

【明報專訊】第五波疫情一度令大眾感到十分悲觀，幾個月前已有專家紛紛修正調低全年樓價走勢的預測；每當悲觀情緒出現時，大家都會將利淡因素不斷放大，如加息、俄烏戰爭、中美關係等等。當然，筆者認同上述因素對樓市難免會有一定影響，但香港人對住屋的需求與其他地方不一樣，本地樓市亦有其堅挺理由。

首先，香港私人住宅一直都是供不應求，加上本地有能力入市者比比皆是。政府統計資料顯示，香港約有130萬個私宅，當中有66.1%已供滿按揭，這些業主套現能力十分強。

此外，今年財政預算案進一步放寬按揭保險樓價上限，此等措施成效立竿見影，近期樓市明顯轉活。香港是著名的繁華都市，港人步伐及反應向來明快，再加上資訊科技發達，信息流通容易，港人習慣了隨機應變的能耐，風向一轉便會由悲觀轉為樂觀。

早在政府正式放寬社交距離限制措施前，市民已經急不及待出外消費，就連樓宇的買賣亦活躍起來。近期所見，大部分業主已不願減價，買家擔心樓價會一觸即發，在害怕「執輸行頭」的心態下，一窩蜂重返市場爭相入市。發展商有見及此，亦擔心客源會被消化，紛紛加快推盤部署，一時間市場熱鬧非常。

過去兩年的疫情亦改變了港人對住屋的要求，有能力的買家更為追求空間感，因為留在家居的時間增加，如果居住環境狹窄，會影響工作及心情。至於部分未有能力入市的買家，亦選擇租住單位作為暫時解決方案，所以疫情期間的租務依然活躍。再加上在家工作已成為不少人常態，家居佈置及環境亦是重要考慮，因此筆者絕對相信，房地產這個行業，在未來的日子仍是無可替代的核心產業！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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