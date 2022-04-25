陳永傑：債息倒掛 美倘衰退緩加息

美國債市早前出現孳息曲線倒掛，2年期國庫券孳息率高於10年期孳息率的現象，是2019年9月以來首次。市場人士估計，美國經濟未必出現衰退，但可能顯著放緩。債息倒掛的情况，在一周內竟然出現3次，美國經濟衰退陰影愈來愈強烈。近期美國公佈的經濟數據，普遍偏弱，反映經濟動力放慢。

堪薩斯城聯儲銀行行長喬治指出，美國國債孳息率曲線較早時出現短暫倒掛，對聯儲局是一個警號，可能需要將債息倒掛風險納入有關縮表的討論。她不太擔心2年與10年期債息倒掛預示可能出現經濟衰退，而是擔心對金融穩定的影響，以及可能為銀行貸款模式帶來壓力。

喬治又稱，聯儲局計劃提高短期利率，或令出現債息倒掛的可能性更大，除非聯儲局同時透過大幅縮表來提高長期利率。她指出，聯儲局持有近9萬億美元資產正對金融市場產生扭曲效應，可能將10年期債息壓低多達1.5個百分點。

聯儲局加息料會深思熟慮

喬治稱，聯儲局未來數個月可能以穩定及經過深思熟慮方式上調短期利率，估計美國的中性利率處於2.5厘，是聯儲局在加息行動設下目標，並評估加息對經濟影響的一個起點。

筆者預料聯儲局加息會深思熟慮，採取中性策略，就算5月、6月份加息均達0.5厘，其餘加息日子會小心行事。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]