摩根大通亞洲：憧憬明天季績 匯控留意21657

展望本周，藍籌股業績料為市場焦點之一，當中匯控（0005）將於明天（周二）公布首季業績，據彭博綜合市場預測，料匯控首季淨利息收入按年或錄得逾5%升幅，淨利息收益率或可望輕微擴闊3至4個點子。另外市場同時關注環球經濟增長或放慢及通脹壓力上升之下，匯控收入增長前景及貸款撥備情况。

匯控近日走勢相對大市為佳，除業績因素外，環球利率趨升，市場亦憧憬有利大型銀行股息差。如投資者希望業績前部署，看好可留意較高槓桿匯控購21657，行使價60.05元，實際槓桿12.4倍，2022年7月26日到期。部署淡倉可留意匯控沽22014，行使價47.83元，實際槓桿10倍，2022年7月22日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]