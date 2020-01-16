瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983

【明報專訊】上周五港股低開，曾跌穿20,200點，後來受中概股走勢回順帶動，一直高走，曾輕微倒升，收市只跌不足50點，幾乎收復全部失地。當中阿里巴巴（9988）股價下跌，最低見83.4元，下跌5.1%，收市跌幅收窄至1.4%左右；騰訊（0700）股價最低見334.2元，下跌3.9%，至收市跌幅仍超過2%；美團（3690）最低同樣下跌超過半成，不過早上很快在低位已有買盤支持，止跌回升收市倒升2.6%，全日高低波幅超過13元。
據瑞銀上周五的即市資金流紀錄，資金較多流入收回價21,048點的熊證，以及收回價19,850點的牛證，另外資金繼續看好騰訊。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購14983，行使價450.2元，2022年9月到期，有效槓桿約7.9倍。如投資者看好恒指，可留意恒指認購29324，行使價22,000點，2022年9月到期，有效槓桿約10倍。
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