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經濟
2022年4月25日星期一
技術取勝
投資策略
UNY母企：港消費模式變 內地客爆買不再 料消費由「體驗」主導 今年銷售暫仍保持審慎
APITA太古城中心店翻新 覓新界中產區開新店
入境限制放寬 五一黃金周訪澳旅客料重上2萬
修訂博彩法 業界憂變相封殺衛星場
指地緣政治風險上升 匯控股東籲分拆亞洲業務
陳茂波︰2至4月仍困難 料下月公布失業率續高企
西澤投資劉央：持盈保泰留意內銀電訊公用股
往績回顧：2018年看好恒瑞股價曾倍升
未來資產張子銘：美經濟處擴張周期末 今年難衰退
駐美大使秦剛：中美經貿互利共贏 冀早日恢復正常
紐約梅隆投資Aninda Mitra上周測中星印股市向好
物管股東原仁知 靠收購壯大規模 依賴第三方收入 毛利較低待改善
綠債明開售 券商料反應遜iBond 步入加息周期 相近息率產品選擇多
德安華：港SPAC開局理想 成中概股回流選項
再鼎醫藥申在港轉雙重主要上市
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
張兆聰：儲局收水過劇恐引震盪
鄺翠玲：提早退休 要考慮通脹及資金流
環球經濟數據
金子：中概股回歸 港交所Call 11403
張兆聰：龍源回試區間下限吸引
伍禮賢：「缺芯」情况改善 留意富邦台半導體ETF
潘啓才：中概股回流 或助港股回復生機
《幫你格價》：買綠債賺到盡 細數認購優惠
沈永年：小心「網絡街霸」推銷內地樓
陸振輝：可以浪費時間 不可浪費生活
梁振輝：央行主導匯市走向
區偉志：史上最成功的NFT——無聊猿並不無聊
陳大為：俄烏之戰（三）：是時候重設供應鏈
陸振球：啟德體育城更適合建電競館
陸振球：制裁如七傷拳 傷人也傷己
林少陽：儲局未必真心遏通脹
技術取勝：電能形成上升通道
謝偉銓：應修例加快解決滲水問題
李聲揚：港電子煙政策落後內地
蔡金強：地心引力不可抗之美股
徐家健：航班熔斷仍有較大放寬空間
艾雲豪：私募野蠻人：是污名還是恭維語？
李順威：儲局需要推低股債？
劉思明：受惠復蘇 中鐵回調料有支持
何啟聰：320元失而復得 港交牛吼68691
瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983
摩根大通亞洲：憧憬明天季績 匯控留意21657
周顯：陳弼臣曾是華人首富
王弼：FB估值落後 吼業績小注吸
曾淵滄：俄烏持久戰 有利油股
湯文亮：小心港股被踢出「紐倫港」
陳永傑：債息倒掛 美倘衰退緩加息
廖偉強：樓市高速轉向樂觀
布少明：港人對樓市睇法「U彈」
馬泰陽：疫情緩和 新盤連環突擊
柏瓏I三日收逾5500票 昨加推82伙 共推388伙超購逾13倍 最快本周開售
寬限聚令首周末 一手260成交最旺
將軍澳本月逾250二手成交超上月全月
放寬社交距離後首周末 十大屋苑17成交
扒房租盛滙上環舖 月租13萬貴逾三成
利奧坊．曦岸屆現樓 即買即住
維景灣畔實呎逼1.8萬 返爆疫後高位
移居熱門地 多設遺產稅
技術取勝：電能形成上升通道
【明報專訊】中電信處250天線之上（圖）
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陸振輝：可以浪費時間 不可浪費生活
梁振輝：央行主導匯市走向
區偉志：史上最成功的NFT——無聊猿並不無聊
陳大為：俄烏之戰（三）：是時候重設供應鏈
陸振球：啟德體育城更適合建電競館
陸振球：制裁如七傷拳 傷人也傷己
林少陽：儲局未必真心遏通脹
技術取勝：電能形成上升通道
謝偉銓：應修例加快解決滲水問題
李聲揚：港電子煙政策落後內地
蔡金強：地心引力不可抗之美股
徐家健：航班熔斷仍有較大放寬空間
艾雲豪：私募野蠻人：是污名還是恭維語？
李順威：儲局需要推低股債？
劉思明：受惠復蘇 中鐵回調料有支持
何啟聰：320元失而復得 港交牛吼68691
瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983
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湯文亮：小心港股被踢出「紐倫港」
陳永傑：債息倒掛 美倘衰退緩加息
廖偉強：樓市高速轉向樂觀
布少明：港人對樓市睇法「U彈」
馬泰陽：疫情緩和 新盤連環突擊
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