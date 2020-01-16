區偉志：史上最成功的NFT——無聊猿並不無聊

「無聊猿」由四個年輕人組成的Yuga Labs發行，在一個半身的猴子頭像上設計出一萬個不同的造型，像其他NFT項目一樣，這些造型都是由不同的特質（traits）所組成，包括帽子、皮膚，衣著、表情等。項目的創作概念來自幣圈的一群早期投資者，由於他們已賺了很多錢而生活感到沉悶，所以聚首在遊艇會聊天。

遇NFT熱潮 一年回報千倍

「無聊猿」是在以太坊上發行的NFT項目，開售價格為0.08ETH，當時大約等值190美元。由於NFT熱潮剛剛興起，項目發行不久便獲一些明星及KOL追捧，如籃球明星Steph Curry、節目主持Jimmy Fallon、歌星Justin Bieber及麥當娜等。根據OpenSea資料，「無聊猿」現在最低叫價（floor price）已達110ETH，即35萬美元，一年的回報已超過1000倍！

「無聊猿」發行時最大的賣點是希望把NFT增值，除了可以作為頭像外，還賦予不同的功能。其一賣點就是把圖片的知識產權一併出售，買家可以把圖像任意使用在其他媒體上，或者授權其他人使用，以前的NFT項目買家一般沒有這權利。有些買家已經用猴子肖像發售波鞋、T恤及紀念品，不久將來更會有電影上演。除此之外，擁有「無聊猿」NFT才可成為BAYC的會員，有權在Bored Ape Discord內發言，決定會內基金的用途，以及參與會員活動。過去一年，BAYC基金已向不同的慈善團體捐贈了數百萬美元，也在紐約舉辦過遊船河及嘉年華會等線下活動。

不斷以空投（airdrop）形式贈送禮物也是「無聊猿」吸引之處。去年中，Yuga Labs便給每個持有「無聊猿」的錢包派發血清NFT （Mutant Serum），玩家只要把「無聊猿」注入血清，便會額外衍生一個「變種無聊猿」（Mutant Ape），現價最少值30ETH。有些玩家更直接把血清在網上銷售，賺取過百萬美元。剛剛上月，項目又有新動作，每個「無聊猿」持有人都可獲得空投一萬個「猿幣」（ApeCoin），約值10萬美元。玩家可以把它出售套現，或繼續持有以用作購買指定商品，亦可在未來的元宇宙內購物或玩遊戲。

精心打造商業計劃 絕不無聊

Yuga Labs雖然成立只有短短一年，但已經成為幣圈內最具影響力的公司之一，去年總收入超過一億美元，收入主要是NFT銷售及二手市場2.5%的交易版稅。公司上月剛以40億美元的估值融資，投資者包括FTX及Animoca Brands，其後更宣布收購最大競爭對手CryptoPunks及Meebits，並發展元宇宙，相信很快便會有元宇宙的土地及商品發售。可見「無聊猿」是個精心打造的商業計劃，是史上最成功的NFT項目，一點都不無聊。

那麼高調的項目當然也惹來不少批評。數碼藝術品（digital art）本質該用作觀賞，但現在買家只關心升值潛力，對背後的藝術及創作理念毫不關心；亦有人覺得這是龐氏騙局，假如沒有新買家入場，價值便難以維持。誠然，筆者作為資深基金經理，對這些NFT炒作亦見怪不怪，因在大水漫灌的年代，世上大多投資產品的價值都是這樣打造出來的！

香港數碼資產學會共同創辦人

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[區偉志 加密解碼]