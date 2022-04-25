經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：提早退休 要考慮通脹及資金流

【明報專訊】今年53歲的Judy之前任職航空業，因新冠疫情，早前離了職，求職了一陣子也沒有回音，由於兒女已是大學生，Judy正盤算是否可以提早退休，但提早退休十多年，原計劃是每月盈餘及強積金也可滾存多150萬元，若退了休，這部分儲蓄便沒有了，而這十多年也需生活費，不知道財力上能否配合。

Judy的丈夫今年55歲，現時工作仍屬穩定，收入可支付供樓（約1萬元）及相關雜項，而Judy是負責家中膳食及家居物品等，每月約需1萬元。Judy的總資產約200萬元，其中50萬元投資在港股，150萬元是現金，強積金戶口現值約70萬元。丈夫另有300萬元資產，其中投資類約佔一半。

Judy有以下問題：

1. 現時物業仍有10年供款期，尚餘112萬按揭額，一次過還清樓按減少令每月開支是否好安排？

2. 就算不計算通脹，現時資產只夠未來16年的開支，強積金也只能支撐多4年的時間，之後又怎樣呢？她有什麼方法可減慢動用老本的速度呢？

以現時兩夫婦500萬元總資產計算，112萬元的按揭餘額約為總資產的22%，比例不算很大，還清樓按的好處是每月可減省1萬元的供樓開支，剛好抵消了Judy需付的家庭支出。這未嘗不可，但Judy要思考一下這112萬元可帶來多少增值機會，從而審視還清樓按的利與弊。

港美利率未必同步 還清樓按誘因不大

環球市場自2009年開始，利率長期處於低位，雖然預計美國今年會加息，但金管局也曾說過，香港的利率未必會和美國同步，所以按揭利率的走勢仍然有很多變數。

Judy物業現時的按揭利率約為1.4厘，若果利率不變，未來10年的供款約須付8萬元的利息；如不用作還清樓按，改放在極低風險的政府債券（現利率約2厘），10年下來料可賺取22萬元的利息。純粹由數字上分析，還清樓按的誘因不大，而且資金在手，自然主動權都在手，如果香港也持續加息，Judy大可因應加息步伐而減低按揭額。

至於怎樣增加資產，短期內，筆者認為重點應放在減低通脹的影響，例如一些可提供穩定派息的項目、房地產信託基金等。在派息項目方面，傳統的債券基金，如屬投資級別類別，息率未必吸引，Judy可選擇成熟市場的高息債券基金，甚至是股債混合基金，這兩類基金現時的年度息率約5厘至7厘，在抗通脹層面應有些效果。

至於房託基金，坦白說香港市場仍未夠成熟，涵蓋的物業類型也不夠多元化，所以建議選擇環球市場的項目，並留意所持有的物業類型：在外國，除了常見的住宅、辦公室、商場、數據中心之外，很多公共設施如醫院、甚至監獄等也可包括在內！常見的物業、商場等的收益，往往能和通脹率同步，公共機構則提供一個緩衝作用（就算大衰退年代，我們也需要醫療服務，也需要監獄「招呼」犯人），維持整體收費的穩定性。過去5年的平均年回報約10%至15%，是一個不容忽視的投資領域。

若Judy夫婦將現金中的100萬元抽調至這些較平穩的項目，假設每年平均年回報8%，每月料可提供回報約6700元，可補貼每月家居支出的三分之二，既可以提升資產額，也可抵禦通脹。

美聯金融集團高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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