綠債明開售 券商料反應遜iBond 步入加息周期 相近息率產品選擇多

明報記者 陳麗歡

與iBond相同，今次綠色零售債券每手入場費為1萬元，採「循環派發」機制；債券將每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，但最低年息率則由原定2厘上調至2.5厘，年期為3年。

豁免認購費基本 銀行推抽獎吸客

今次零售綠債基本發售規模150億元，並可按認購反應最多加碼至200億元，認購期為4月26日至5月6日，5月19日於聯交所掛牌上市。綠色債券所募集的資金，將投入符合綠色要求的政府基建等相關項目。

券商：2.5厘保底息率 可吸引「試玩」

今次港府發行零售綠債，多間銀行券商推出優惠，豁免認購費用近乎成為基本，不少銀行更標榜「7免」、「8免」，豁免包括託管費、轉出及轉入轉倉費、利息代收費及贖回費等，個別銀行甚至推出抽獎吸客（見表）；近期新股淡靜，券商更積極吸客以孖展認購，例如富途（美：FUTU）推出「13免」，包括限時免孖展利息及暗盤免佣等。

港府去年推出新一輪iBond，規模200億元，基本息率2厘，吸引近72萬市民認購，認購本金總額539億元，人數及金額齊創紀錄新高，最終每人最多可獲派3手。首日掛牌收報103.2元，較發售價升3.2%，每手帳面賺320元；至上周五收市則報100.05元。

不過，張智威預料，由於息率環境有所變化，是次零售綠債的認購反應或不及上輪iBond表現，但相信肯定可以吸引到一定人數入場「試玩」，因為2.5厘保底息率，仍高於現時一般銀行息率，他又稱，以不太活躍的認購反應預測，估計零售綠債首日掛牌約在101元位置左右。