陳茂波︰2至4月仍困難 料下月公布失業率續高企

關注港匯走勢 資金會否外流

陳茂波稱，雖然目前本港經濟逐步回穩，3月份本地通脹率1.7%相對仍屬溫和，但仍必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率走勢。當中美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，是三年多以來的首次。市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹。對香港而言，政府關注包括本港息率及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。

聯繫匯率制度下，美國加息影響將傳導至本港，息率難免跟隨向上。外圍市場加息令持有外幣的回報變得吸引，難免會觸發部分資金外流。

他表示，本港樓市借貸比率穩健，金管局資料顯示，現時香港過半數住宅業主沒有按揭貸款，而銀行按揭貸款人平均供款與入息比率處於36%低水平，按揭貸款人亦經過壓力測試，有抵禦利率上升能力。此外，本港上周公布首季失業率急升至5%，總失業人數增加到18.8萬人。他稱第五波疫情逐漸受控，實施數月的嚴厲社交距離措施開始分階段逐步放寬，加上消費券措施推動，將有助支持今季經濟穩步改善。但部分經濟指標的表現亦需要時間才會見到改善，料下月中發表的2至4月份失業率，仍反映第五波疫情的困難情况，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。