入境限制放寬 五一黃金周訪澳旅客料重上2萬

路氹房價跌穿千元

截至今年2月份，澳門酒店房間數目已達3.86萬間，按年新增1300間客房，酒店房間供應有所增加。不過大部分賭場酒店在2021年五一首兩、三天假期出現爆滿的情况已經不再，今年在各大賭場酒店官網所見，暫時只有於澳門半島的回力、美高梅澳門及勵宮酒店，在五一檔期首兩、三天爆滿。

威尼斯人豪華皇室套房 房價按年跌逾七成

至於酒店房價更是顯著下跌，以威尼斯人豪華皇室套房為例，五一檔期房價約958.4元，比去年同期叫價3598.4元，大幅下跌逾七成；除威尼斯人外，多家路氹酒店包括巴黎人、上葡京、康萊德、新濠影匯明星匯及葡京人等，房價全都低至1000元以下，情况屬近年罕見。

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示，今年五一檔期訪澳旅客數字可能不及去年，惟隨着澳門毗鄰珠海放寬旅客過境要求，加上澳門將於五一期間舉行大型活動，期望可以吸引更多遊客訪澳，預期倘廣東疫情沒有反覆變化，五一期間日均訪澳旅客會可重上2萬人。不過，他指由於澳門酒店供應充足，加上政府提供補貼優惠催谷入住率，因此今年在路氹地區賭場酒店每晚房價將持續低企。

實德環球（0487）副主席馬浩文則認為，短期內將不會有進一步放寬過境措施，相信每日訪客重上2萬人「已經算唔錯」。由於政府防疫政策偏向防守性，他估計五一檔期賭收較復活節檔期會稍好，但酒店房價則會繼續保持低迷。