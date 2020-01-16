APITA太古城中心店翻新 覓新界中產區開新店

Unicorn Stores行政總裁黃百全透露，集團位於太古城中心、面積達11萬方呎的APITA分店已屹立逾30年，現正分4期全面翻新，而目前工程進行至第2期，其中，新地面樓層預計於今年第三季登場；並透露正物色地點開設新店，首選將為新界較優質地段。

着重客戶體驗 餐飲融合食品零售

集團一直主張客戶體驗，因此黃百全表示，店舖將有別於一般零售百貨公司的部門分類方式，希望把餐飲融合於食品零售，將兩者界線模糊化，為顧客締造更好的消費購物體驗；另亦會增添日系餐飲新概念、潮流藝術、科技及日本動漫遊戲等元素，並引入減碳、節能等綠色生活概念。

他續稱，集團持續物色合適機會開店，首選地點為新界區、位處中產階級的區分；而新品牌推出則抱開放態度。

除了線下的革新，集團去年11月亦推出「CU APP」會員計劃，涵蓋APITA、千色Citistore、C生活、谷辰、UNY生活創庫等全數品牌。截至今年4月，會員人數已錄逾25萬。

[專訪]