勞動力重返職場 緩工資升勢助遏通脹

上月勞動參與率遜疫前水平

《華爾街日報》指出，經濟能否軟着陸，勞動力市場狀况是關鍵。美國目前失業率降至3.6%，幾乎重返2020年2月美國疫情惡化前的3.5%水平。美國2月JOLTS職位空缺達1127萬個，接近歷史最高水平。2月職位空缺比失業人數多出約500萬，創歷來新高。

大量空缺某程度由勞動力短缺造成。美國3月勞動參與率為62.4%，仍較疫情前低1個百分點。企業需要透過加薪來爭奪緊絀的人力，促使企業上調產品及服務價格，以維持利潤。

高盛分析師估計，若美國勞動參與率恢復至疫情爆發前水平，勞動人口將增加約100萬，有助於聯儲局緩解勞動力市場供求失衡壓力。此外，高盛估計，聯儲局可透過減少約250萬個職位空缺，實現降低通脹、緩和工資上漲壓力的目標。

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）近期表示，企業有很大空間減少職位空缺，這有助降低通脹，維持美國經濟復蘇。她說，聯邦政府減少財政刺激措施，也將有助遏抑需求。2020至21年，聯邦支出相當於美國GDP的比例，由21%升至31%。美國白宮管理及預算辦公室（OMB）預計，2022年聯邦支出比例將回落至24%，並在2023年降至低於23%。這是二次大戰以來，美國聯邦政府支出的最大波動。

[企業地球村]