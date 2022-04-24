大壓通脹不衰退 美聯儲從沒成功

資料來源：華爾街日報

美國個人消費支出（PCE）物價指數在2月按年升幅達6.4%。若通脹率要恢復至聯儲局的2%目標，通脹需大幅下降4個百分點。《華爾街日報》指出，過去80年間，聯儲局未曾如此大舉遏抑通脹，又不引發衰退。即使是聯儲局的盟友、美國財長耶倫（Janet Yellen）也認為，實現軟着陸需要技巧和運氣。

軟着陸是指抑制市場過多的需求，在不引發衰退的情况下遏抑通脹，並讓企業在不裁員的情况下減少職位空缺。在過去80年間，聯儲局曾多次出手遏抑通脹，但加息措施對經濟的影響各異。

九十年代軟着陸 於通脹大升前加息

二次大戰後，美國的通脹率急劇波動。1950代韓戰爆發，通脹率再次攀升。當時美國經濟蹣跚不穩地着陸，特點是出現短暫的高通脹和經濟衰退。不過當時即使經濟萎縮，失業率也只是短暫上升（圖1）。

至1970年代爆發石油危機，通脹率再次劇烈波動。當時受到油組（OPEC）石油禁運等外部衝擊，加上美國本身政策失誤，例如聯儲局對加息猶豫不決，以致通脹率回落後再次重返雙位數水平，令經濟着陸失敗（圖2）。

至1980年代初，美國經歷了經濟學家所稱的典型硬着陸。時任聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）將基準利率一直調高至20厘水平，以遏制持續10多年的高通脹。美國經濟當時陷入嚴重衰退，失業率更升至雙位數（圖3）。

不過，美國經濟也曾實現過軟着陸，最近一次在1990年代中期。時任聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）在1995年2月將利率提升至6厘，較一年前高出1倍，當時失業率持續走低（圖4）。不過目前的情况有別於1994年，格林斯潘當時是為了防止通脹上升而提前加息，而聯儲局如今是為了遏抑過高的通脹而採取行動。

聯儲局官員近期強調，雖然爭取實現經濟軟着陸，但必要時仍會加快上調利率，以遏抑通脹，儘管此舉可能導致經濟下滑。聯儲局的點陣圖顯示，當局預計基准利率將在明年底前上調至2.75厘左右，略高於中性水平。聯儲局官員又預計，到2024年，通脹率將降至略高於2%的水平。換言之，聯儲局希望在不到3年內將通脹率下調4個百分點，而GDP將維持2%至3%的增速，失業率則保持在4%以下。

學者籲12月前加息至3厘

去年8月退休的聯儲局高級政策顧問米德（Ellen Meade）稱，這種假設情境似乎不太可能成真，避免經濟硬着陸的概率已下降。史丹福大學經濟學家泰勒（John Taylor）指出，聯儲局應對通脹的措施已落後於形勢，建議當局在12月前加息至3厘。

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