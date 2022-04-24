克利夫蘭聯儲行長：屬意每次最多加息0.5厘

強調加息要免礙經濟復蘇

梅斯特在外媒訪問中指出，聯儲局加息步伐應快得可為通脹降溫，但亦不可過快，以免妨礙經濟復蘇，強調局方對於加息應該審慎。她希望今年底聯邦基金利率可升至2.5厘水平，亦即她與許多聯儲局成員眼中的「中性」水平，既不刺激、亦不阻礙經濟增長，尤其目前供應鏈受阻、俄烏戰爭兩大因素正左右通脹水平。

梅斯特強調，聯儲局由疫情之初大幅放鬆貨幣政策，到現時逐步加息，是大幅調整了貨幣政策，局方嘗試讓市場明白他們的看法，以及明白改變貨幣政策的原因，從而確保經濟擴張及就業市場健康。

美債孳息曾抽高 2年期見2.789厘

聯儲局主席鮑威爾上周四曾表示，央行加息速度應高得足以降低通脹，估計5月或研究是否加息0.5厘，看法與梅斯特相若。上周五美債孳息一度抽高，美國2年期國債孳息高見2.789厘，升近0.1厘，至於5年期國債更一度突破3厘水平，高於10年國債的約2.9厘水平，市場憂慮長短債孳息倒掛現象或預示經濟衰退。