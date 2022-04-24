美三大指數急挫 道指瀉千點

港股ADR指數跌逾300點

鮑威爾表明加息要加快，刺激市場沽售美股，三大指數均見急挫，其中道指一度暴瀉1019點或近3%，後來跌幅輕微收窄，跌981點2.8%，收市報33,811點，跌破34,000點水平；標指挫121點或2.8%，收報4271點，納指則跌335點或2.6%，收報12,839點，跌穿13,000點。美國時裝集團GAP急瀉18%，收報11.72元，因為集團大削首季銷售預測，原本料跌中高單位數，現修改預測跌幅達中低雙位數，旗下品牌Old Navy行政總裁Nancy Green亦因分部業務欠佳而離任。

龐寶林：港股明日應低開不少

上周五ADR港股比例指數亦挫304點或1.5%，收報20,334點，資源股跌幅較大，中石油（0857）、中石化（0386）均跌約2%，中國人壽（2638）挫2.6%，阿里巴巴（9988）則跌2%，騰訊（0700）跌1.7%。恒指夜期亦挫243點，收報20,362點，低水277點。

東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林預料，受中概股ADR跌勢影響，港股明日應低開不少，但因早前已消化各類利淡消息，若滬指不跌破3000點，估計港股最多跌至18,000點水平便獲支持，上落幅度不大。

憂經濟衰退 油價跌2%

歐洲股市跌勢不及美股，惟仍表現欠佳，主要受資源股拖累，其中英國富時100指數跌1.4%至7,521點，法國CAC 40指數收報6,581點，跌2%；德國DAX 30指數表現最差，急跌2.5%，收報14,142點。油價亦見下挫，布蘭特期油與紐約WTI（西得州中質原油）期油各挫約2%，分別收報每桶106.13美元與每桶101.75美元，反映市場憂慮經濟衰退。