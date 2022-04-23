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經濟
2022年4月23日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行首務穩物價 分析指寬鬆政策受限 封城影響貸款需求 減息降準難收效
中美債息進一步倒掛 人幣見8個月低
余偉文：美收水可致樓價跌
中紀委：招行前行長田惠宇嚴重違紀受查
招行首季多賺12.5％ 不良貸款率微升
華僑銀行入稟 追世茂4920萬美元債
美證交會再列17中企入退市臨時名單 知乎理想上榜 中證監重申仍與美方談判
知乎首日掛牌挫近24% 每手帳蝕756元
瑞信：澳門貴賓廳結業 500億債或牽連博企
天譽午後股價瀉八成 大股東曾大手押股
港交所修訂《上市規則》 上市須聘「整體協調人」
港上月通脹1.7%略低預期
比亞迪擬推員工持股計劃 斥資逾18億回購
美加息半厘幾無懸念 鮑威爾最「鷹」表態 美匯再破101
歐央行「很可能」年底前加息
Snap活躍戶增長勝預期 股價飈5%
港鐵進駐元宇宙 打造虛擬車站
周四放寬晚市堂食首日 AlipayHK：餐飲交易額升2.5倍
柏瓏實呎1.79萬加推138伙 提價1% MONACO MARINE超額13倍 利奧坊‧壹隅明收票
鄧麗欣為恒地拍攝宣傳片
長實將重推SEA TO SKY撻訂戶10伙
屯門限呎住宅官地收5標書
市建局西營盤項目 下周一起招意向
第一城兩房呎售2萬 重回去年8月高位
陸振球：買樓抗通脹 或是美麗的誤會
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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