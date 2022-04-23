第一城兩房呎售2萬 重回去年8月高位

實用284呎 「零議價」570萬易手

翻查資料，撇除上述成交，沙田第一城踏入今年至今，僅錄得1宗實呎破2萬元的成交，為44座中層E單位，為實用284方呎2房戶，以568萬元易手、實呎2萬元。

海逸豪園兩房銀主盤1120萬售出

市區方面，紅磡海逸豪園4月至今暫錄11宗成交，較上月同期3宗增逾2.6倍；中原地產高級分行經理周德龍表示，海逸豪園新錄銀主盤成交，屬10座高層E室，實用609方呎2房間隔，銀主於3月起叫價1170萬元放盤，累減50萬元或4％後，以1120萬元沽出、實呎18,391元；原業主2007年1月以約382萬元購入，物業15年間，帳面賺738萬元或1.9倍。

CCL下半年目標重上190點

另一方面，具體反映3月28日至4月3日市況的中原城市領先指數CCL，最新報179.36點，按周跌0.16%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報180.77點，按周升0.13%；CCL（中小型單位）報178.98點，按周升0.01%；豪宅方面，CCL（大型單位）報181.31點，按周跌1%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，展望CCL下半年，目標重上190點，收復早前的跌幅。

4區樓價走勢各異，其中九龍CCL Mass報175.85點，按周升3.2%；港島CCL Mass報182.06點，按周跌2%。新界方面，新界西CCL Mass報167.55點，按周跌1.04%；新界東CCL Mass報191.96點，按周跌0.73%。