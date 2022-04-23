屯門限呎住宅官地收5標書

競投發展商全屬本地「大孖沙」

據悉，入標發展商全屬本地「大孖沙」，包括新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、嘉華（0173），另長實（1113）亦有入標。

資料顯示，上述地皮是今季推出的唯一住宅官地，地皮面積36.29萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約130.64萬方呎。市場估計，地皮估值約73.35億至約85億元，預計每方呎樓面地價約5600至近6500元。

何東家族成員 上水申建私宅及安老院

另名門望族何東家族的後人，再就上水金坑路兩幅地皮，向城規會遞交發展方案，擬興建360伙私宅，以及有150張牀位的安老院舍。據城規會文件顯示，由何東家族第四代後人何猷廣等人持有的Kyland Investments Limited及Elmtree Worldwide Limited，就古洞南金坑路丈量約份第92約多個地段（鄰近嘉麗山莊），申請以地積比約2.4倍發展，擬建2幢樓高19層分層住宅，提供360個住宅單位，總樓面約25.56萬方呎。

同時，亦就古洞南金坑路丈量約份第92約地段第953號餘段等，改劃為「政府、機構或社區」用途，以地積比2.94倍發展，擬建1幢8層高安老院、提供150張牀位，總樓面約5.4萬方呎。

伯恩光學觀塘工廈獲批強拍

此外，土地審裁署批出由伯恩光學持有大部分業權、位於觀塘開源道77號業發工業大廈第1期的強拍令，底價23.49億元，較2018年4月申請時估值約14.09億元，高出67%；若以物業重建約24萬方呎計，每方呎樓面地價約9788元。