美加息半厘幾無懸念 鮑威爾最「鷹」表態 美匯再破101

市場料6月再加0.75厘

利率期貨數據顯示，交易員對聯儲局將在5月加息半厘毫無懸念，預期聯邦基金利率區間由目前介乎0.25至0.5厘，上調至介乎0.75至1厘的概率幾近百分百（見表）。至於聯儲局的6月會議，投資者押注在5月加息半厘的基礎上，再加息0.75厘的概率也接近九成。至於7月再加息半厘的概率也在八成以上。

數據反映市場人士最新預期，聯儲局未來3次會議的加息幅度，將在半厘至0.75厘之間，加息路徑比原先預期更陡，可能是1982年以來最急速的加息步伐。美匯指數再升穿101，美國國債孳息率向上。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率高見2.77厘，接近2018年7月高位。美國5年期國債孳息率昨曾升穿3厘，與美國10年期及30年期的國債孳息率倒掛，後兩者昨晚在2.9厘左右徘徊。

債息倒掛 美股早段續跌

孳息率曲線出現倒掛，是由於投資者拋售短期國債，買入長債，反映其對經濟缺乏信心。繼前日之後，美股三大指數早段下滑，道指一度跌逾600點。

高盛的分析指出，迹象顯示勞動力市場緊張，商業情緒轉弱，加上美國10年期國債孳息率反彈，滯脹（Stagflation）的擔憂再次浮現。按揭擔保公司房貸美（Freddie Mac）的數據顯示，美國30年期固定按揭平均利率升至5.11厘，而對上一周已觸及5厘，是2011年以來首次。按揭利率與美國10年期國債孳息率密切相關。

鮑威爾預告，將在5月會議討論加息半厘的選項，並強化了6月再加息半厘的預期。鮑威爾援引上月的政策會議紀錄，稱許多聯儲局官員認為「一次或多次」加息半厘，對遏抑通脹可能是合適的。彭博經濟研究高級美國經濟學家Yelena Shulyatyeva 表示，鮑威爾「准予5月加息半厘，但我認為6月也會加息半厘甚至更多」。

讚前主席沃爾克狠加息

鮑威爾形容，目前就業市場的人力需求過熱，是「不可持續的熾熱」。他在周四另一場講話，又讚揚聯儲局前主席沃爾克（Paul Volcker）在1980年代初為遏抑通脹大幅加息。在沃爾克領導下的聯儲局，曾將基準利率提高至20厘。美銀證券全球經濟主管哈里斯（Ethan Harris）稱，美國經濟會否陷入衰退大概是五五波。

聯儲局放鷹之際，加拿大央行行長麥克倫（Tiff Macklem）亦表示，不排除未來一次過加息多於半厘。加拿大央行上周已宣布加息半厘，是七國集團（G7）當中，首家在新冠疫情後採取如此大幅加息的央行。

（綜合報道）

[國際金融]