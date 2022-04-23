港上月通脹1.7%略低預期

菜價上月升幅放緩至1.5%

據統計處公布，3月份基本通脹按年錄得升幅的產品類別，包括基本食品上升7.6%、交通上升4.9%、衣履上升4.3%、外出用膳及外賣上升2.7%等；至於基本通脹下跌類別則包括下跌2%的電力、燃氣及水，以及下跌0.1%的住屋。至於煙酒基本通脹率則維持不變。

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹率進一步上升至1.7%，當中新鮮蔬菜價格在月內高企，令基本食品價格按年大幅上升；能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。據統計處資料，上月平均菜價基本通脹升1.5%，對比2月份則升39.4%。政府指出，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，估計短期內全球許多主要經濟體通脹將會居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受控。