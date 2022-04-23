港交所修訂《上市規則》 上市須聘「整體協調人」

【明報專訊】港交所（0388）昨日刊發資料文件，指因應證監會《操守準則》就有關參與簿記建檔及配售活動的上市公司及中介人實施新操守規定，對《上市規則》作出相應修訂，內容包括企業在上市時須委聘投行出任「整體協調人」等措施，新規定將在今年8月5日起生效。
新規今年8月5日起生效
今次主要修訂內容，包括如企業擬在主板以首次公開發售上市，必須在遞交上市申請前不少於兩個月委任保薦人兼整體協調人，必須與獨立保薦人屬同一法律實體或同一公司集團，兩者的委任亦必須同時作出。
另外，企業申請首次公開發售時，須在股權分配上協助中介人，識別哪些人士是屬於《上市規則》規定須受限制或須獲聯交所事先同意；以及新增披露及匯報規定，例如企業將向每名整體協調人支付的定額費用等。
港交所上市主管陳翊庭表示，港交所與證監會將緊密合作，期望藉今次修訂上市規則提升市場規律性，為市場參與者提供更確切的資訊，從而確保市場持正操作，提升香港作為上市地的吸引力，吸納更多高質素的上市公司來港上市。
此外，港交所表示，現正將主板網站與GEM網站合併，目的是配合其企業品牌及優化其技術基礎設施。預計到下月底時，GEM網站的大部分重要資料將會併入港交所及披露易網站。