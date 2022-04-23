港交所修訂《上市規則》 上市須聘「整體協調人」

新規今年8月5日起生效

今次主要修訂內容，包括如企業擬在主板以首次公開發售上市，必須在遞交上市申請前不少於兩個月委任保薦人兼整體協調人，必須與獨立保薦人屬同一法律實體或同一公司集團，兩者的委任亦必須同時作出。

另外，企業申請首次公開發售時，須在股權分配上協助中介人，識別哪些人士是屬於《上市規則》規定須受限制或須獲聯交所事先同意；以及新增披露及匯報規定，例如企業將向每名整體協調人支付的定額費用等。

港交所上市主管陳翊庭表示，港交所與證監會將緊密合作，期望藉今次修訂上市規則提升市場規律性，為市場參與者提供更確切的資訊，從而確保市場持正操作，提升香港作為上市地的吸引力，吸納更多高質素的上市公司來港上市。

此外，港交所表示，現正將主板網站與GEM網站合併，目的是配合其企業品牌及優化其技術基礎設施。預計到下月底時，GEM網站的大部分重要資料將會併入港交所及披露易網站。