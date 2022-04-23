天譽午後股價瀉八成 大股東曾大手押股

集團稱將刊發內幕消息公告

集團大股東余斌持股約52億股或59.51%，以昨日停牌前股價計，他持有的天譽股份市值亦蒸發近20億元。翻查年報資料，余斌所持股股當中，約有30億股已抵押予海通證券換取融資，佔該集團35.5%權益；惟昨日十大淨賣出天譽股份券商中，未見海通出現，因此暫未知余斌手上抵押股份有否被斬倉。

天譽昨日上午早段股價平穩，主要在0.41至0.47元範圍上落，惟至下午開市後短短一分鐘即跌穿0.4元水平，並於下午1時08分在0.375元水平開始出現大手沽盤，不足一小時內插穿0.1元大關，以及觸發市場波動調節機制5分鐘，但在停牌前弱勢難改。單是在下午停牌前成交便多達15.8億股。全日成交多達15.89億股，佔該股總股本18.81%。翻查資料，余斌兒子余豐打理的廣州天譽所控制的同系深圳A股綠景控股（深：000502），昨日如常交易，全日收報4.9元人民幣，升0.01元人民幣，成交額約410.2萬元人民幣。