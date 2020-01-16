知乎首日掛牌挫近24% 每手帳蝕756元

【明報專訊】中美審計僵局加速中概股回流，但股價表現未如理想，赴港雙重主要上市的內地網上問答平台知乎（2390）首日掛牌，股價「一如所料」延續暗盤跌勢，昨早開報24.95元，較定價32.06元挫逾22%，其後跌幅更擴大至27%，低見23.45元，全日大跌23.6%，收報24.5元。以一手100股計，每手帳面蝕756元，而3名獲足額配發10萬股的乙組投資者，估計每人蝕75.6萬元。
翻查資料，未計知乎，目前為止有19家中概股回歸本港上市，當中僅4家公司首日「潛水」，包括微博（9898）、百勝中國（9987）、嗶哩嗶哩（9626）及理想汽車（2015），分別挫7%、5.1%、1%和0.89%，知乎則「大幅拋離」成為首掛表現最差的回流中概股。
東原仁知孖展僅足額認購
其他新股方面，據路透社旗下《IFR》引述消息人士稱，內地物業管理服務公司東原仁知服務（2352）擬以招股價範圍每股11.9元至15.4元的下限定價，合共發售約1666.67萬股H股，集資1.98億元。東原仁知昨日截止認購，綜合10家券商數據，孖展僅獲足額認購，申購額為4415萬元。該股預計下周五（29日）掛牌上市，獨家保薦人為國泰君安。