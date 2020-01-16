知乎首日掛牌挫近24% 每手帳蝕756元

【明報專訊】中美審計僵局加速中概股回流，但股價表現未如理想，赴港雙重主要上市的內地網上問答平台知乎（2390）首日掛牌，股價「一如所料」延續暗盤跌勢，昨早開報24.95元，較定價32.06元挫逾22%，其後跌幅更擴大至27%，低見23.45元，全日大跌23.6%，收報24.5元。以一手100股計，每手帳面蝕756元，而3名獲足額配發10萬股的乙組投資者，估計每人蝕75.6萬元。