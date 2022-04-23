華僑銀行入稟 追世茂4920萬美元債

世茂集團於上月底表示因為上海封城的防疫措施及審計延誤等原因，未能在「死線」前發布2021年全年業績，導致股份自4月1日起停牌，至今仍未復牌。

據華僑銀行的入稟狀指，該行就去年10月達成的循環信貸安排對世茂集團及其子公司提出訴訟。事件涉及1億美元的貸款及利息，但直至3月2日世茂仍未償還本金4920萬美元，故該行入稟要求世茂償還本金及利息。報道指，雖然長期以來，世茂一直被認為是中國最健康的內房之一，但其日益嚴重的債務問題被視為內房金融風險傳染的風向標。

A股世茂股份去年純利大跌38%

此外，世茂旗下A股上市公司世茂股份（滬：600823）昨日公布去年度業績，期內收入按年跌一成至193.92億元（人民幣，下同），其中房地產銷售收入約173.16億元，按年下跌14.5%；房地產租賃收入則增長約兩成至13.86億元，全年歸屬純利約9.61億元，按年大跌38%。集團表示，截至去年底止貨幣資金餘額約88.91億元，同比減少近四成，淨負債率為60.4%。