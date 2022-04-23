招行首季多賺12.5％ 不良貸款率微升

指內房資金壓力仍嚴峻

截至3月底止，招行負債總額8.5萬億元，較去年底增1.57%；客戶存款總額6.68萬億元，較去年底增長5.25%。生息資產收益率有所下降，令期內淨息差及淨利息收益率均輕微下降，惟透過客戶存款佔計息負債比重增加，一定程度上彌補生息資產收益率下降帶來的影響。

至今年3月底止，該行不良貸款餘額541.38億元，較去年底增加32.76億元；不良貸款率0.94%，較去年底上升0.03個百分點；撥備覆蓋率462.68%，較去年底下降21.19個百分點；貸款撥備率4.35%，較去年底下降0.07個百分點。

招行表示，至3月底，對公房地產不良貸款率2.57%，較去年底上升1.18個百分點。公司新生成不良貸款按年增加38.70億元；不良貸款生成率（年化）1.16%，按年上升0.21個百分點。其中，公司貸款不良生成額52.33億元，增加18.45億元，主要與房地產貸款有關。

期內信用減值損失215.23億元，按年增長4.76%。資本充足率方面，截至3月底，集團高級法下核心一級資本充足率12.71%，一級資本充足率14.89%，資本充足率17.29%。