中紀委：招行前行長田惠宇嚴重違紀受查

招行：經營運行正常

招行表示，常務副行長王良主持銀行工作，經營管理運行正常。田惠宇受查消息在周一（18日）開始流傳，拖累招行A股股價大跌；該行同日召開董事會審議今年首季度業績（見另稿），至晚上發公告稱由於田惠宇將「另有任用」，即時免去行長、董事職務，有內地傳媒亦曾向招行查詢，惟該行未有回應。翌日港股假期後復市，招行H股股價大跌逾11%，昨日則升近2.5％。

中紀委昨日在網站上僅簡短披露田惠宇正在受查，指他涉嫌嚴重違紀，未有提及詳情。根據公開資料，田惠宇曾先後在上海銀行、建設銀行工作，至2013年加入招商銀行，不久後接任行長，兼任招銀國際董事長、招銀國際金融董事長、招聯消費金融副董事長、深圳市提升企業競爭力戰略諮詢委員會顧問、中國國際商會副會長、銀行業信息科技風險管理高層指導委員會委員、中國互聯網金融協會理事。

自去年中紀委宣布進駐多家金融國企調查後，近年不少相關企業高層受查或受處分，例如日前有內地傳媒指光大證券（6178）共有6名黨委成員被問責，包括董事長兼黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，降為光大集團部門副職，改由執行董事兼總裁劉秋明暫代董事長；光證翌日發通告公布，因工作調整，董事長閆峻、監事長劉濟平辭職。據報道是中央第五巡視組在今年2月22日提出反饋意見，指光大集團部分直管企業違反「中央8項規定精神問題屢禁不止，形式主義、官僚主義問題比較突出」等問題有關。