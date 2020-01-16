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THE HENLEY II 同系最臨海

【明報專訊】啟德新盤戰一觸即發，除會德豐地產旗下MONACO MARINE即將開售外，由恒地（0012）發展、位於啟德沐泰街7號的THE HENLEY II亦緊接登場，成啟德區內今年第二個全新推售住宅項目。THE HENLEY II屬系列中最近海，前臨啟德體育園，料大部分單位可享開揚海景。項目屬短期樓花，對於擬物色現樓，或期望即買即住的用家具有一定吸引力。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶、鍾林枝

THE HENLEY II共提供301伙1房至3房單位，為THE HENLEY系列中，唯一不設開放式戶的期數。項目提供296個標準戶，以及5個連天台特色戶，所有單位實用面積介乎379至1365方呎，涵蓋1房至3房，其中再可細分為合共6種戶型，選擇多元化。值得留意的是，THE HENLEY II預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期僅約兩個月，意味買家快可收樓 。

全盤301伙 主打1及2房

項目主打1房及2房戶，1房單位佔136伙或逾45%，實用面積379至414方呎，全屬1房連衣帽間間隔；2房戶佔132伙或近44%，實用面積476至575方呎，可細分為2房連衣帽間、2房1套連衣帽間，以及2房連衣帽間和儲物房共3種戶型。餘下33伙全屬3房戶，佔全盤約11%，當中32伙屬實用888方呎3房1套連衣帽間及工作間的標準單位。

今期的「樓王」單位，位處1座40樓A室，屬實用面積1365方呎3房2套連衣帽間及工作間間隔，另連616方呎平台及1147方呎天台，此戶型全盤僅1伙，可享極開揚啟德和東九龍靚景。此單位亦是THE HENLEY系列3期中，面積最大的一伙，略大於THE HENLEY I實用面積1350方呎的2座40樓A室。

1365呎連天台樓王俯瞰東九

發展商今次開放的示範單位以1座32樓A室為藍本，實用面積888方呎，屬3房1套連衣帽間及工作間間隔。單位整體開則方正，主人睡房則貫徹THE HENLEY系列的弧形窗特色，內連衣帽間及套廁；與早前推出的期數相同，衣帽間預設入牆衣櫃組合，附有保險箱及護膚品雪櫃，同時亦設有空氣淨化系統。

3房戶主人房採弧形大窗

套廁採智能玻璃間隔，住戶使用浴室時可將玻璃調至透明或霧化面。套廁設有淋浴間及浴缸，雖然不設窗戶，但附有工作平台，日常可開門通風。

單位另一特點是採開放式廚房設計，為單位預留更多起居空間。廚房設於玄關旁，設雙邊工作枱面，預設煤氣爐、廚櫃、雪櫃及酒櫃等。值得一提是，單位附設智能家居系統，住戶可透過控制板操控家中門窗、窗簾、燈光等家電。

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