經濟

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美孚本月成交暫38宗 較上月同期飈3倍

【明報專訊】發展商積極推售新盤、帶動樓市氣氛之際，二手交投亦熾熱；荔枝角老牌屋苑美孚新邨，4月迄今成交活躍。

中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨本月首20日共錄得約38宗二手成交，平均實呎約13,373元，交投量較3月同期約9宗，大增逾3倍，更創下屋苑近11個月交投量新高，而距月底尚有10天，料屋苑有力再創新高成交量。

黃續稱，美孚新邨2期百老匯街48號中層C室，屬實用820方呎3房套房間隔，原業主曾於2019年中放售，惟當時市場氣氛未如理想，決定封盤；直到去年7月再放售，今年2月因疫情影響，叫價調整至1120萬元，最終以1038.8萬元、實呎12,668元成交。新買家為外區上車客；原業主2012年8月以753.8萬元買入，持貨近10年，帳面獲利285萬元或38%。

溢達家族成員逾2億掃山頂豪宅

豪宅方面，黃克競家族持有的山頂白加道43號競苑，獲已故紡織大王楊元龍、溢達集團家族成員或相關人士，以合共逾2億元購入兩伙連4個車位。

資料顯示，上述兩個單位，實用面積同為1611方呎，上月分別連兩個車位易手，各單位成交價1.084億元，實呎67,287元，其中一伙買家以楊敏賢（TERESA）登記，即為溢達集團副董事長；另一伙買家則姓鄭，料為該家族相關人士。

陳振聰家人曾持有山頂洋房銀主招標

此外，消息稱，曾由陳振聰家人名義持有的山頂中峽道28號一幢洋房，實用3798方呎，新近由銀主透過律師行推出招標，本月底截標；據悉物業意向價約4.5億元，實呎約11.8萬元水平。

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