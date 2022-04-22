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經濟
2022年4月22日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
FT：高盛舉報大摩 助藥明等配股異動 曾被指職員提前向客戶「通水」 證監拒評有否調查
話你知：大股東配股13次套774億 禁售常「踩線」惹關注
疫下供應受阻 ASM首季仍多賺57%
長實傳伙日資拓越南房地產
DHL：港空運貿易指數連跌兩季
京東擬派特別息 下月4日表決
彭博：美銀部分港員工調星
美縮表預期加快 ATM全線跌 恒指本月暫跌逾8% 分析續看淡
中海油A股掛牌飈28% 較港溢價54%
散戶投資加密幣比例 港僅21%遜全球平均
香港寬頻冀5G客今年增至10萬 搶攻企業市場 楊主光：打價格戰「做最勇一個」
知乎今掛牌 暗盤挫逾22%每手帳蝕726
Tesla首季收入利潤 齊創新高 按年多賺近6.6倍 毛利率32.9%同破紀錄
業績達標 馬斯克再獲1800億期權
馬斯克為購Twitter 已取得逾3600億融資承諾
IMF：日央行無必要改變寬鬆
張兆聰：人幣貶值利出口股 申洲可博
方保僑：馬斯克挑戰極限的太空夢
植耀輝：新能源股 風電勝光伏
技術取勝：中電信或下試2.7元低位
盧駿匡：做淡個股 勝買逆向ETF
Carousell：年輕人更愛二手商品
國泰加一成津貼留機師
劉思明：炒消費復蘇 普拉達跑贏可吼
周顯：日圓崩潰 對日非好事
譚新強：中國和香港與國際通關 可能要等到2024
湯文亮：讀三國 學三角
澳洲或下半年加息 小心樓價調整
澳洲買樓需聘當地律師
HENLEY II突擊首推61伙 均呎2.4萬 恒地：望園景為主 屬「疫情價」開盤
利奧坊．壹隅折實2.39萬 首推123伙
新地下月擬雙盤齊發 Silicon Hill 1期涉576伙
柏瓏I首天開示範單位 錄逾6000人參觀
美孚本月成交暫38宗 較上月同期飈3倍
四海玉器中心全幢近2億易手
THE HENLEY II 同系最臨海
3房雙套特色大宅勢成焦點
啟德今年料近5000伙登場
周顯：日圓崩潰 對日非好事
【明報專訊】這邊廂，美元面對40年來從未遇過的通脹，那邊廂，美元相對於其他貨幣卻是強勁絕倫，兌日圓連牛十幾日，一度升破129，已是50年來的高位了。
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