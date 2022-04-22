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Tesla首季收入利潤 齊創新高 按年多賺近6.6倍 毛利率32.9%同破紀錄

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）克服了成本通脹、關鍵零件短缺及物流等挑戰，第一季收入、利潤及毛利率全面創新高，超出分析師預期。由於電動車定價提升及交付量增加，Tesla上季的整體收入按年增長81%至187.6億美元，其中電動車業務收入更按年大增87%。上季利潤達33.2億美元，按年增長6.58倍。電動車業務的毛利率也提升至破紀錄的32.9%。上季每交付一輛電動車的稅前利潤，就達到16,203美元（約12.6萬港元），按年增長逾60%。

瑞信分析師利維（Dan Levy）稱，Tesla較高的利潤率帶來驚喜，反映其控制成本及推動銷售的能力，給予Tesla「跑贏大市」評級。Tesla股價早段升超過一成。

股價早段飈逾一成

Tesla的上海超級工廠在疫情下損失約一個月的產量，目前已恢復部分生產，Tesla預期第二季的整體產量將與第一季相若。行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，今年上半年可追回上海廠房停工所造成的產量減少，有信心全年生產超過150萬輛電動車，較去年產量高出六成。Tesla去年的產量為93.04萬輛，交付量為93.62萬輛。馬斯克表示，希望達到每年產量2000萬輛的目標，儘管此目標目前僅實現5%，但他有信心未來幾年的年產量可維持超過50%的增長率。

滬廠漸復工 料產量影響微

Tesla預期，供應鏈仍是主要的限制因素，旗下廠房已連續幾季未能以最大產能運作，這情況可能在今年持續。由於原材料及物流等成本壓力，Tesla 3月上調了中國、美國和其他市場的電動車價格。投行Roth Capital分析師歐文（Craig Irwin）指出，Tesla的電動車定價升幅超過其成本通脹。

電動車加價之際，交付量繼續創新高。Tesla首季交付了逾31萬輛電動車，按年增長68%。不過這交付量僅略高於去年第四季的30.87萬輛。馬斯克預期，下半年產量將顯著加快。此外，Tesla上季向其他汽車製造商銷售碳排放信用額，從中獲得6.79億美元收入，按年增幅達31%。不過相關收入增長很大程度是由於美國收緊碳排放處罰帶來一次過的收益。

女股神減持套6630萬美元

另一方面，「科技股女股神」Cathie Wood此前上調了Tesla的5年目標價，預計到2026年其股價將達到4600美元。不過她旗下的方舟投資周三搶先減持Tesla，套現約6630萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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