香港寬頻冀5G客今年增至10萬 搶攻企業市場 楊主光：打價格戰「做最勇一個」

明報記者 蔡穎霖

香港寬頻昨收報9元，跌0.55%。楊主光表示，電訊市場一直存在價格戰，但香港寬頻會是「做得最勇的一個」。公司會繼續主打「套餐組合」，透過配合推銷網購平台HOME+、串流平台Disney+等，並以進取的5G優惠吸客。

融資成本大降 中期多賺25%

香港寬頻昨收市後公布截至今年2月底中期業績，受惠於融資成本大降、折舊攤銷減少，期內利潤按年急增527%至3.04億元。經調整息稅折舊攤銷前利潤錄得13.2億元，按年升1%；經調整後淨利潤為4.8億元，按年上升25%。中期息0.4元，按年增加3%。

期內，香港寬頻收入按年增加9%至68.03億元，主要受智能手機銷量大幅增加及企業方案相關產品的收益增加所致。當中以企業方案貢獻22.91億元最多，惟收入按年跌12%。住宅方案表現按年持平，半年收入錄得12.24億元。另外，企業ARPU按年下跌4%至2905元；未計及「逆境同行」，住宅ARPU按年下跌2%至187元；流動通訊ARPU獨升3%至111元。

疫情帶動 網購平台B2B生意升

受第五波疫情帶動，楊主光稱由香港寬頻、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOME+期內客戶反應熱烈，來自B2B（企業對企業）的生意有所上升。他直言雖然網購業務短期內難以扭虧為盈，但相信在疫情持續下，能夠令更多消費者認識HOME+。集團上半年業績未有單獨披露HOME+營運表現，惟香港寬頻期內的應佔合營企業虧損由27.2萬元進一步擴大至879.4萬元。