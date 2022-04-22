京東擬派特別息 下月4日表決

美股早段挫逾4%

騰訊去年底宣布以合資格股東每持有21股股份獲發1股京東為基準，實物分派所持約4.57億股京東股份。完成後，騰訊在京東持股比例由16.9％大減至2.3％，不再是京東第一大股東，同時騰訊總裁劉熾平御任京東董事。

騰訊上月剛完成派發京東股份

據騰訊公布，股份分派已經在上月完成，意味一眾當時獲派股份的騰訊股東，將可以趕及獲京東派息。以騰訊大股東Naspers（南非：NPN）旗下Prosus（荷：PRX）持有騰訊約28.86%，以及騰訊主席馬化騰持股約8.42%計，兩者將分別獲派約4.2%及1.2%京東股份。至於京東創辦人兼主席、早前剛卸任首席執行官的劉強東則持有京東約13.5%，為集團單一大股東。

京東於2020年回港上市。公司去年度業績見紅，由2020年純利494億元（人民幣，下同），轉為2021年虧損36億元；非公認會計準則下，去年多賺2.38%至172億元。