經濟

DHL：港空運貿易指數連跌兩季

【明報專訊】新冠疫情窒礙全球物流配送，國際物流公司DHL昨日公布，本港第二季空運貿易領先指數（DTI）全線下跌，其中整體空運指數按季下跌9.7個百分點至35.8點，連跌兩個季度，反映業界展望仍然謹慎。

DTI每季就市場業務需求和發展趨勢，訪問至少600間以香港為業務中心，同時有參與跨境入口或出口空運貿易公司；指數以50為中立水平線，50以上代表正面的前景展望，在50以下則代表負面。本港第二季出口或轉口指數為36點，較第一季46.4點減少10.4個百分點；入口指數同樣按年下降8.7個百分點至35.5點。

此外，季內銷售量指數由上季45點，下跌至35點。緊急訂單及產品種類指數分別下跌至40及43點，或由於運輸中斷及產品需求疲弱所致。

一半受訪者稱首季虧損

值得留意的是，有一半受訪者表示今年首季錄得虧損，另有42%稱已錄得收支平衡；只有9%錄得盈餘。此外，有超過一半的本地空運用家表示，新一波疫情爆發窒礙製造業，導致貨期延誤及出貨量下降；亦有42%的受訪者表示海外市場消費意欲低於預期，對其業務帶來負面影響。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，企業自2020年初疫情在全球出現後，已有較充足的準備來應對不同的情况，相信在疫情放緩後，供應鏈將逐步恢復正常運作，產品需求再次回暖，推動本地空運貨量重新活躍。

相關字詞﹕新冠疫情 航運 空運 物流 生產力局 空運貿易領先指數

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