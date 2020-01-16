經濟

FT：高盛舉報大摩 助藥明等配股異動 曾被指職員提前向客戶「通水」 證監拒評有否調查

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息人士報道，高盛3年前曾在一次「非正式」討論期間向證監會提出警告，指部分香港上市公司股價在另一家美資投行摩根士丹利安排配股前不久出現異動，包括近年頻繁遭股東配售套現的藥明生物（2269）。報道更提到大摩今年2月主動披露遭美國監管機構審查，懷疑有職員在大手交易前向客戶「通水」。不過，據了解證監會並未收到來自高盛就此事提出的正式投訴，亦沒有對大摩展開正式調查。

明報記者 葉翠

本報昨日曾經向高盛及證監會查詢事件，高盛及證監均不予置評；另該報道曾向大摩及藥明生物查詢，同樣未獲置評。受《金融時報》報道拖累，藥明生物昨日最多曾跌逾一成，全日收報56元，跌幅收窄至7%。不過，報道並無指藥明生物涉及任何不當行為。

據悉證監無展開調查

據《金融時報》報道，高盛曾在一個非正式討論時向證監會提到，在大摩協助安排配股前不久，一些香港上市公司股價下挫，原因不明；報道又引述兩名知情者透露，2020年高盛在香港市場的注意力，集中在大摩對內地醫藥股包括藥明在內的多宗配股交易。報道提到，高盛的股票資本市場部門（ECM）經常討論部分由大摩安排配股的上市公司股價走勢，並關注該行取得配股交易的紀錄。翻查資料，藥明生物在2017年上市後曾多次遭股東配售股份（見另稿），當中不少由摩根士丹利擔任配售代理。

藥明生物曾挫逾一成 收跌7%

值得留意的是，摩根士丹利今年2月公開披露，美國監管機構正在審查該行的配股業務，當中調查人員正在蒐集多家銀行的職員及外部基金經理的通訊紀錄，試圖查明銀行是否有職員不當地向投資者事先「放風」，從而影響股價；因投行在協助安排配售股份時往往足以影響市場及股價。

報道又引述兩名知情者透露，自公開涉及美國調查後，本港有金融監管機構開始向多家銀行查詢大宗交易行為。不過，據了解證監會與海外監管機構一直有就交換信息而訂立合作安排，包括與美國證交會（SEC）簽署諒解備忘錄，而各監管機構之間溝通亦屬平常做法。知情者不評論證監會有否就大摩配股活動被調查一事與美國監管機構溝通。

大摩2月披露配股業務正受查

報道指有關調查為大摩的股票業務「蒙上陰影」，該業務在2018至2021年間在美國的配股交易中賺取的費用比任何其他銀行都多。

摩根士丹利行政總裁James Gorman上周在業績會議上被問及有關調查，僅稱無法評論進行中的調查，並補充可以看看該行股票業務，以及其整體表現，或能得出適當的結論。

相關字詞﹕美證交會 配股 摩根士丹利 高盛 證監會

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