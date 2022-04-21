經濟
葉創成 名人樓市論壇

香港地產

施家殷冀李家超房策「結果為目標」

【明報專訊】李家超成為今屆特首選舉唯一候選人，勝出下月舉行的特首選舉、於7月1日起出任新一屆特首機會很高，他的房屋政策將如何定調，備受各界關注。建時地產主席、香港房屋協會監事會委員施家殷在專訪中表示，他十分認同李家超「以結果為目標」（result driven）的施政理念，料他出任特首後將會增加未來10年建屋目標，並且把現時每逢年底始公布一次的《長遠房屋策略》進度報告，改為每半年公布及檢討，確保公營房屋供應可以達標，並且令私樓樓價轉趨穩定，樓價即使仍有升幅，亦與家庭住戶收入增長相若。

施家殷本周二接受訪問時表示，本港住宅樓價升幅過去10多年遠遠跑贏家庭住戶收入升幅，令中產階級亦愈來愈難負擔：「樓價應該跟隨工資上漲才健康，但你看過去10年本港中產階級，就算建築師人工亦無甚大升，10年前建築系大學畢業生月薪3萬元，現時亦僅略高於3萬元，遠遠追不上期內樓價升幅！」

郊野公園比例過高礙發展

事實上，根據統計處數據，本港住戶每月收入中位數於2006年、2011年、2016年及2022年1月分別約17,000元、20,200元、24,890元及28,000元，換言之，過去15年家庭收入升幅僅約65%；惟反映二手住宅樓價升幅的中原城市領先指數卻由2006年底的53.93點升至最新報179.65點，累積升幅逾2.33倍，可見樓價升幅遠遠跑贏住戶收入（見圖）。

施家殷分析，過去10多年本港樓價升幅遠遠跑贏家庭收入，關鍵原因是供應不足，背後的歷史因素則是本港1111平方公里土地面積中，於1970年代被港英政府把四成（444平方公里）撥作郊野公園用途，指屬自然生態需要保育，不可以用來發展，而且餘下六成土地用途亦被《分區計劃大綱圖》限制，1997年本港回歸後特區政府仍採取上述土地政策，結果僅有約7%土地面積作住宅用途：「所謂物以罕為貴，政府作為住宅土地主要供應來源，假如它採取高地價政策、『鍊實』供應的話，樓價一定易升難跌。」

本港過去10多年來住宅供應不足，除了令私樓樓價急升外，低收入階層輪候公屋的時間亦愈來愈長。

建一層公屋僅需四日半 建屋慢是土地問題

作為房協監事會委員兼專業建築師，施家殷對本港興建公營房屋的情况十分了解，他表示，興建一層公屋其實僅需要3日半至4日半，視乎地盤面積而定，相關建築進度緩慢，主要原因是土地問題，而相關政府部門在審批上亦效率不足。

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻去年10月曾在本報撰文指出，自從有了《長遠房屋策略》的目標後，公營房屋覓地量由2015/2016到2020/2021年度都低於興建目標，是目標的79%到91%不等，在2021年打後土地供應才達標，而且單位落成量達標率比覓地達標率更低。根據2015/2016及2016/2017年度的10年公營房屋供應目標，平均計頭5年要增加14.5萬及14萬伙住宅供應，但事實上，在2015至2020及2016至2021年度的落成量分別只有8.2萬及7.9萬伙，分別為目標的57%及56%（見表）。

批現政府「以目標為結果」 懶理執行成效

施家殷表示，他很同意李家超「以結果為目標」的施政理念，認為近年本港公營房屋落成量持續不達標的現象，可以被稱為「以目標為結果」（Target driven），即政府制定政策目標後便算、懶理執行成效，便屬於反面教材，「等於要應付期終考試，老師聲稱希望學生考100分，但她卻沒有在此前安排測驗及中期考試予學生操練，結果學生在期終考試不達標，老師推諉學期快完，建議留待下一屆去處理。」

根據施家殷的分析，李家超若出任新一屆特首，會糾正現屆政府的房屋政策，例如會考慮發展郊野公園邊陲地帶，及以其他方法積極覓地，把未來10年建屋目標由43萬伙適量增加，並且把現時每逢年底始公布一次的《長遠房屋策略》進度報告，改為每半年檢討及公布，「既然房屋問題是政府施政重中之重，我建議每半年便檢討住宅的供應與需求，例如若期內公營房屋建屋進度不理想，便要仔細去看看有何原因，並且提出解決方案，令程序不會被某一部門卡住，以確保公營房屋供應可以達標。」

汲取八萬五教訓 不會一刀切推冧樓價

施家殷總結，下屆特區政府若每半年便檢討及公布房屋政策及建屋目標，料可以在致力增加公營房屋供應幫助基層上樓的同時，亦確保不會像首屆特首董建華般、在1997年10月亞洲金融風暴爆發後仍強推「八萬五」建屋目標推冧樓價：「我覺得下屆政府一定會汲取『八萬五』的教訓，不會一刀切（突然大幅增加供應），而是靈活處理，每隔半年便根據最新情况就建屋目標作全面檢討。」

明報記者 葉創成

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

柏瓏I首批168伙折實均呎1.76萬 1房608萬入場 樓花期達兩年半
柏瓏I首批168伙折實均呎1.76萬 1房608萬入場 樓花期達兩年半
話你知：5年前每呎6734元中標 貴絕新界西北
話你知：5年前每呎6734元中標 貴絕新界西北
THE HENLEY II快開價 啟德爆新盤戰
THE HENLEY II快開價 啟德爆新盤戰
換樓客978萬購喜漾2房 雙破頂
換樓客978萬購喜漾2房 雙破頂
新地12商場料下月營業額增三成半
新地12商場料下月營業額增三成半
凱龍瑞18.5億放售灣仔一籃子物業
凱龍瑞18.5億放售灣仔一籃子物業
人幣中間價遜預期 在岸見半年低 人行減息預期落空 LPR連續3月不變
人幣中間價遜預期 在岸見半年低 人行減息預期落空 LPR連續3月不變
盛松成指內房危機未除 籲調整三道紅線
盛松成指內房危機未除 籲調整三道紅線
中國英國商會：動態清零降投資內地吸引力
中國英國商會：動態清零降投資內地吸引力
環聯：今輪疫情信貸評分變化不大
環聯：今輪疫情信貸評分變化不大
兩上市公司重大錯報 財匯局：核數師未能識別
兩上市公司重大錯報 財匯局：核數師未能識別
亞洲旅遊準備指數 港包尾 EIU：京堅持「動態清零」 港將與世界失聯繫
亞洲旅遊準備指數 港包尾 EIU：京堅持「動態清零」 港將與世界失聯繫
粵寬入境澳門限制 濠賭股全線升
粵寬入境澳門限制 濠賭股全線升
42%餐廳今季擬裁員推無薪假
42%餐廳今季擬裁員推無薪假
Club Med營業額飈5倍 助復星旅文首季扭虧
Club Med營業額飈5倍 助復星旅文首季扭虧
全球智能手機出貨量上季跌11% 三星市佔率升至24%稱冠 小米下跌
全球智能手機出貨量上季跌11% 三星市佔率升至24%稱冠 小米下跌
ASML新增訂單勁 研出招擴大生產縮短交貨時間
ASML新增訂單勁 研出招擴大生產縮短交貨時間
中電信上季純利升12%
中電信上季純利升12%
劈金山雲目標股價一半 摩通傳失IPO主承銷商
劈金山雲目標股價一半 摩通傳失IPO主承銷商
Netflix首季訂戶減20萬 10年首見 公司料本季再失200萬 股價早段挫近四成
Netflix首季訂戶減20萬 10年首見 公司料本季再失200萬 股價早段挫近四成
美養老基金擬反對巴菲特任巴郡董事長
美養老基金擬反對巴菲特任巴郡董事長
美上月二手樓價中位數新高
美上月二手樓價中位數新高
張兆聰：博反彈選出口股 創科受惠美樓巿強
張兆聰：博反彈選出口股 創科受惠美樓巿強
技術取勝：心連心或6.8至7.3元整固
技術取勝：心連心或6.8至7.3元整固
劉思明：資金回流疫後復蘇消費股
劉思明：資金回流疫後復蘇消費股
周顯：TVB老化 不改革無得搞
周顯：TVB老化 不改革無得搞
湯文亮：日圓下跌乃預先張揚結果
湯文亮：日圓下跌乃預先張揚結果
華仁政商人才輩出 低調實幹不炫耀
華仁政商人才輩出 低調實幹不炫耀