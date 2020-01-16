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2022年4月21日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
柏瓏I首批168伙折實均呎1.76萬 1房608萬入場 樓花期達兩年半
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施家殷冀李家超房策「結果為目標」
華仁政商人才輩出 低調實幹不炫耀
周顯：TVB老化 不改革無得搞
【明報專訊】昨天說了有線寬頻（1097），唔爭在講埋電視廣播（0511）。
相關字詞﹕
財經專欄
投資二三事
周顯
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