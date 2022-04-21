中電信上季純利升12%

「雲改數轉」按季增幅最大

首季，移動通信服務收入按年升5%至490億元，移動用戶淨增711萬戶，達3.8億戶，移動用戶ARPU為45.1元。當中，5G套餐用戶淨增2295萬戶，達2.11億戶，滲透率達55.5%。固網及智慧家庭服務收入按年升4.9%至296億元，有線寬頻用戶達1.73億戶。

產業數字化方面，中電信表示，季度內大力推進數字經濟和實體經濟融合發展，充分發揮天翼雲的市場競爭力，推動客戶加快「上雲用數賦智」，豐富創新5G定製網商業模式，打造綜合智能的場景化解決方案。首季經營費用增加12.4%至1105億元，主要因網絡運營及支撐成本和其他經營費用增長所致。當中，網絡營運及支撐成本按年升14%至353億元。