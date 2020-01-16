ASML新增訂單勁 研出招擴大生產縮短交貨時間

上季ASML淨利潤按年跌47.8%至6.95億歐元（約59億港元），每股基本盈利1.73歐元，勝市場預期。銷售額按年跌19%至35.34億歐元，但也勝市場預期。ASML給出次季業績指引，銷售額約51億至53億歐元，毛利率介乎49%至50%。

上季淨利潤按年跌47.8%

集團首季毛利率為49%，毛利達17.31億歐元，新增訂單金額約70億歐元。總裁暨執行長Peter Wennink表示，首季銷售額在預估區間上限，毛利率符合預期。ASML對全年銷售額增長20%的預測保持不變。基於晶片需求結構性增長，ASML預計，到2030年均銷售額將增長11%。

ASML首席財務官Roger Dassen表示，全年毛利率可能接近52%，而非早前1月所預測的53%，部分原因是勞動力、運輸、能源和成本增加。Roger Dassen又表示，公司已收到多份下一代光刻機EUV High NA訂單，該機器仍在開發中。他補充指，此類客戶中首次出現內存晶片製造商。現時ASML的最大客戶為台積電（美：TSM）、三星及英特爾（美：INTC）。