亞洲旅遊準備指數 港包尾 EIU：京堅持「動態清零」 港將與世界失聯繫

明報記者 周綺琪

經濟學人智庫就地區疫苗接種、當地公民出境自由度、當地公民入境隔離政策等3個主要條件，作為28個亞洲經濟體在今年3月底時的狀况評分；滿分為10分，分數愈低代表該城市擁有更有利條件作旅遊復蘇。各個地區排名中，斐濟以1.95分排名榜首；馬來西亞及斯里蘭卡雙雙以2.15分，並列第二名；其後為馬爾代夫、新加坡及澳洲。

澳門與內地排名高於香港

東南亞及南亞地區普遍排名較前，報告指是由於這些地區的GDP較依賴旅遊業，因此較早開放入境措施。報告指，澳門是全亞洲最依賴旅遊業的經濟體，與香港同受制於內地「動態清零」政策，但由於澳門仍受惠於與內地的雙邊安排，內地遊客訪澳後可免隔離。

至於香港則以6.6分敬陪末席，其中本地公民入境隔離政策得8.85分，屬全數統計經濟體中、得分最高，意味本港有關政策嚴謹，或窒礙市民出遊。

預期亞洲旅遊業2024年才全面復蘇

報告又指出，在28個納入統計的經濟體中，柬埔寨、越南等13個地區旅遊業均以內地遊客作主導，惟內地今年大部分時間很大可能繼續實施嚴格入境隔離措施，並導致內地旅客出遊受阻，料將會影響有關地區旅遊業復蘇。

除了斐濟和馬爾代夫等已全面重新開放的地區，經濟學人智庫預期大部分市場今年內只會出現局部復蘇，而遊客人數及相關收入料仍低於疫情、即2019年前的水平。該智庫相信，亞洲區旅遊業可能須待2024年才有望全面復蘇，屆時內地旅客將回復國際旅遊，而消費者和商家對旅遊業的信心亦可見較大程度恢復。