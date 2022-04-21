環聯：今輪疫情信貸評分變化不大

46%消費者上季減非必要開支

環聯發布本季《全球消費者脈搏研究報告》，調查在今年2月時進行，結果顯示今次疫情雖扭轉消費者信心在去年第四季向好的趨勢，但表現較去年首季、即第四波疫情時為佳。有46%的消費者，在上季減少了出外用餐及其他娛樂活動等非必要開支，較去年第四季增加4個百分點，但少於2021年首季的66%，也較去年第二和第三季疫情緩和時的49%和52%為低。

另外，首季增加非必需消費的受訪者有21%，按季減少3個百分點，但與去年其他季度相當。張家龍認為是反映市民對及後市道有信心，過去的多輪調查顯示，一旦疫情開始緩和，市場便會迅速復蘇，因此有信心香港會在疫情緩和後如既往般反彈復蘇。

27%消費者料無法全額繳付帳單

對於還款負債，有27%消費者預計無法全額繳付帳單或償還貸款，較前一季增加5個百分點，扭轉去年第二季以來下跌趨勢。無法履行財務責任的受訪者，考慮以利用信貸處理帳項的人數持續上升，有25%的受訪者計劃只償還部分金額，按季上升2個百分點，19%受訪者計劃利用帳單假期等信貸通融安排，按季增1個百分點。

此外，有48%受訪者計劃申請新信貸或再融資，按季上升8個百分點，當中46%計劃申請私人貸款，張家龍相信是與稅季申請稅務貸款有關。雖然信用卡是本港最普遍的信貸產品，不過首季表示有意申請信用卡的受訪者，按季下降5百分點至39%。