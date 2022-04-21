中國英國商會：動態清零降投資內地吸引力

46%受訪者稱礙吸引及留住外籍人才

中國英國商會針對中國近期的疫情防控，對200多家公司進行調查。有近80%受訪企業表示，倘若中國堅持動態清零，供應鏈和業務運營面對中斷壓力，加上聘請外國員工的難度增加，將會對企業產生負面影響。面對目前疫情防控政策不明確和執行不靈活的問題，有46%的受訪者表示，情况影響企業吸引和留住外籍人才的能力。

此外，受訪企業預計收入和利潤（68%）、外籍員工（57%）、投資（34%）和中國本地業務（34%）都會減少。當中，77%的受訪者表示收入減少是他們最大的擔憂；教育行業則最關心外籍員工的減少（33%）。對金融服務行業而言，最關心的是如果未來一年情况保持不變，投資將會減少（12%）。

提5建議 籲避免內地和國際供應鏈中斷

為了保持對中國投資和人才的吸引力，中國英國商會向中國政府提出5項建議，當中包括重新考慮要求無症狀感染者和密切接觸群體集中強制隔離的規定，在條件允許的情况下，讓他們在家隔離；未來幾個月的措施要幫助提振企業信心，避免國內和國際供應鏈中斷；允許中英兩國恢復直航；以及制定新規定以方便外資企業加速引進國際人才和允許其家人入境中國等。