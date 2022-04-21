經濟

盛松成指內房危機未除 籲調整三道紅線

【明報專訊】中歐國際工商學院教授、人民銀行調查統計司前司長盛松成表示，突如其來的本輪疫情對處於谷底的中國房地產業是一個新的打擊，建議在不改變去槓桿政策目標下，適當延長去槓桿周期，包括適當調整三道紅線和貸款集中度考核要求，為行業應對疫情爭取時間。

同時，盛松成認為，目前房地產行業的現金流危機仍在持續，頭部民營房企的風險仍在持續，其中二季度大量房企美元債到期成為又一個風險點。因此，對於三道紅線不達標的房地產企業，監管部門可以考慮按當前的指標維持6個月不上升的前提下繼續提供貸款；貸款集中度管理對於各銀行的達標時間也可以考慮往後推遲半年或一年。

盛松成稱，部分房企經歷去槓桿和疫情後可能難以為繼，可考慮鼓勵經營穩健、發展勢頭良好、債務負擔較輕的企業收購出險項目，化解危機。

同時，去年下半年以來大量地方城投入市收地，由於城投主營業務不是房地產，購置土地後仍需要專業人員來實施，這就給了房企承接相關業務、擴大生存空間的機會，建議企業積極把握代建、保障房市場機會。

社科院：今年5.5％增長目標可實現

另外，中國博鰲論壇昨日舉行，中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕表示，儘管疫情有影響，但今年5.5％的經濟增長目標是可以實現，目前貨幣與財政政策都有很多空間能用，降息降準有空間，更加積極的財政政策也有空間。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在同一場合則認為，條件是5月中旬能夠控制疫情，同時政策支持到位，經濟大致回升至5％以上，全年仍可實現5.5％的增長目標。

相關字詞﹕張宇燕 王一鳴 盛松成 三條紅線 房地產 中國經濟 博鰲論壇

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