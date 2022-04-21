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新地12商場料下月營業額增三成半

【明報專訊】政府今日起放寬部分社交距離限制措施，包括重開晚市堂食和調高每枱人數上限，不少大業主憧憬商場生意回升。新地代理（銷售及租賃）董事鍾秀蓮表示，新一輪電子消費券發放，配合復活節一連4日假期，市民消費意欲明顯大增，旗下12商場，包括將軍澳東港城、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、北角匯、上水廣場、葵涌life@KCC、新蒲崗Mikiki、荃灣荃錦中心、新領域廣場、屯門卓爾廣場、寶怡商場和錦薈坊，同步推出三重消費優惠，市民可用消費券賺取著數。

4月人流按月上升25%

她表示，旗下商場4月人流及營業額分別錄得按月上升25%及30%，為迎接今日社交距離措施放寬，新地12商場把推廣費加碼至500萬元，並推出多項「GIFT me 5」優惠，加上5月上旬有兩個長周末，當中包括母親節，預料可進一步推動消費氣氛，預料5月上旬人流及營業額對比本月能分別進一步升逾30%及35%。

另沙田新城市廣場亦在今日起推出「初夏戲．味雙重賞」，在餐廳食肆或戲院Movie Town消費滿指定金額，即可獲MCL MOVIE TOWN電影門票，於下午5時後消費即可享額外1小時免費泊車。商場亦聯同MCL MOVIE TOWN推出優惠，The Point會員只要透過The Point手機應用程式購買戲票，即可豁免手續費、另戲院推出正價戲票9折優惠，同時可賺取雙倍MCL Tokens。

[香港地產]

相關字詞﹕放寬社交距離 母親節 新城市廣場 東港城 鍾秀蓮 新地商場

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