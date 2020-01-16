換樓客978萬購喜漾2房 雙破頂

買家無睇樓 1248萬購藍塘傲3房戶

買家對樓市信心回升，市場再錄無睇樓入市個案。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳藍塘傲本月已錄約3宗成交，最新成交位於3座低層D室，實用面積677方呎，3房1套間隔、望海景，由於單位有租客居住，買家無睇樓下以1248萬元購入，實呎18,434元。原業主於2016年10月以917萬元一手買入，帳面獲利331萬元或36%。

皇府山業主沽2房 865萬即購同屋苑3房

市場再有換樓客入市。美聯聯席區域經理葉容生表示，上水皇府山7座低層F室，實用面積約618方呎，3房間隔，以865萬元易手，實呎13,997元。葉又稱，買家早前沽出手持之皇府山2房戶，隨即再入市上述3房戶升級換樓。至於3房單位原業主則於2016年6月約618萬元購入，帳面獲利247萬元或約40%。

不過市場仍錄零星蝕讓成交。資料顯示，土瓜灣津匯一個低層特色戶，實用面積223方呎，開放式間隔，另連約76方呎平台，以445萬元易手、實呎19,955元。原業主2018年10月約523.2萬元購入，帳面蝕78.2萬元或約15％。若連同使費計料實蝕逾98萬元或近兩成。

津匯223呎特色戶 3年半實蝕近百萬

另外，中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山銀湖．天峰6座中層C室，實用面積1012方呎，3房1套連儲物房間隔，以1510萬元易手、實呎14,921元，較市價約1600萬元低約6％。原業主2018年1560萬元購入，帳面蝕50萬元或約3％；若連使費計料實蝕逾139萬元或約9％。

[香港地產]