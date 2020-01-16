THE HENLEY II快開價 啟德爆新盤戰

恒地繼去年先後推出THE HENLEY I及III，同屬超短期樓花的THE HENLEY II一直未推出市場，發展商昨突上載樓書，今期只設一座，提供301伙，實用面積由379至1365方呎，1房至3房間隔，為THE HENLEY系列中首次不設開放式間隔的一期，而實用1365方呎、連616方呎平台及1147方呎天台的1座40樓A室特色戶（3房2套間隔），更是THE HENLEY系列中面積最大的一伙。

MONACO MARINE 暫收3700票超額12倍

至於周六作首輪推售的MONACO MARINE，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目收票約6日暫收近3700票，超額認購約12倍，政府今日起將放寬現行的社交距離措施，項目自推出以來反應十分熾熱，故延長收票時間至晚上9時。

映築下周二賣114伙 2房折實690萬起

事實上，恒地近日多盤齊發，除上述THE HENLEY II，以及最快今日開價的大角嘴利奧坊．壹隅外，年初曾因疫情升溫而暫停銷售的長沙灣映築，便加推新一張價單，最新的6號價單涉及40伙，實用322至338方呎，全為2房戶，定價由784.4萬至880.6萬元，扣除最高5％折扣，折實價745.18萬至836.57萬元，折實實呎22,047元至25,544元。另項目將於下周二發售114伙單位，涵蓋價單5號及6號共108伙，入場單位為7樓L室，屬實用329方呎2房間隔，折實價689.98萬元、折實實呎20,972元，另設6伙招標發售。

林達民：映築客以90後為主

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新一張價單屬原價加推，下周二晚於尖沙嘴美麗華廣場一期售樓處進行新一輪銷售，目前收票客源以90後年輕客為主。

[香港地產]