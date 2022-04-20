經濟

香港地產

前邵氏片場建37幢住宅 涉逾百萬呎

【明報專訊】復星國際（0656）等持有的清水灣前邵氏片場荒廢多年，重建計劃終於見到曙光。該項目今年2月獲屋宇署批出圖則，將會興建14幢3層高洋房，以及23幢6至11層高的分層住宅（部分建於兩層地庫或一層停車場之上），另會設一座會所，總樓面面積約105.1萬方呎。

清水灣邵氏片場屹立逾半個世紀，獲評為一級歷史建築物，其中最具標誌性的邵氏行政大樓，多年來仍為電視劇取景場地，而據2019年城規會批出之方案，上述邵氏行政大樓，以及毗鄰的片倉和配音室等，均會原址保留。

高山道26號批建18層商住樓

另外，資料又顯示，屋宇署2月份合共批出11份圖則，包括8個住宅及商住項目、1個商業項目等，除了上述前邵氏片場項目之外，去年由TKS Limited統一業權的土瓜灣高山道26號及新柳街2A至2C號項目，獲批興建一幢18層高（另設4層平台）的商住項目，住宅樓面面積涉約2.74萬方呎，非住宅樓面則涉約5515方呎。

此外，第一集團九龍塘根德道20號同樣獲批出圖則，將會興建一座3層高的獨立屋，總樓面面積約6517方呎。

至於商廈方面，永倫集團旗下尖沙嘴金馬倫道6號及6A號項目，獲批建一幢18層高（在兩層地庫之上）的商業大廈，涉約2.94萬方呎樓面。

兩月僅7伙動工 1996年後新低

除此之外，屋宇署資料亦顯示，2月份僅一個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及7個單位，連同1月份「零動工」，換言之今年首兩個月累計私宅動工量只涉7個單位，為1996年有紀錄以來的同期新低數字。

不過，2月份全港共有3個項目、涉及2705個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），雖然較1月份的4607伙大減41%，但首兩個月合共有9個項目、涉及7312個私宅單位落成，較去年同期的1251個單位，按年激增逾4.8倍。

上 / 下一篇新聞

權威人士再現央媒 預警就業消費 稱努力完成經濟目標 首要保物流穩生產
權威人士再現央媒 預警就業消費 稱努力完成經濟目標 首要保物流穩生產
IMF降內地今年GDP預測至4.4%
IMF降內地今年GDP預測至4.4%
特斯拉上汽復工
特斯拉上汽復工
降準規模不似預期 恒指險守21000
降準規模不似預期 恒指險守21000
金管局研訂「先買後付」保障措施
金管局研訂「先買後付」保障措施
李寧首季同店銷售增逾20% 股價挫7%
李寧首季同店銷售增逾20% 股價挫7%
TVB串流去年付費用戶或減30萬 「myTV GOLD」優惠吸客 每戶平均74元遠低基本月費
TVB串流去年付費用戶或減30萬 「myTV GOLD」優惠吸客 每戶平均74元遠低基本月費
去年併購「士多」等平台 電商GMV增逾4倍
去年併購「士多」等平台 電商GMV增逾4倍
ViuTV高層變動 魯庭暉任新公司CEO
ViuTV高層變動 魯庭暉任新公司CEO
首季MPF淨流入破紀錄 或扣稅效應
首季MPF淨流入破紀錄 或扣稅效應
光大證券6黨委傳被問責 內媒：屢違中央八項規定精神
光大證券6黨委傳被問責 內媒：屢違中央八項規定精神
德勤倡房企推動減碳 成ESG先行者
德勤倡房企推動減碳 成ESG先行者
中海油Ａ股明上交所掛牌
中海油Ａ股明上交所掛牌
日圓兌港元見6.1 20年低 儲局官員不排除一次加息0.75厘 長債息抽升
日圓兌港元見6.1 20年低 儲局官員不排除一次加息0.75厘 長債息抽升
IMF降經濟增長預測 油價跌5%
IMF降經濟增長預測 油價跌5%
馬斯克若入主Twitter 將撤董事酬金
馬斯克若入主Twitter 將撤董事酬金
張兆聰：招行撤行長急跌 只可小注博反彈
張兆聰：招行撤行長急跌 只可小注博反彈
技術取勝：維達交易區間或上移
技術取勝：維達交易區間或上移
台積電擬補貼員工買自家股票
台積電擬補貼員工買自家股票
調查：八成受訪港人有移民念頭
調查：八成受訪港人有移民念頭
劉思明：大巿受壓 低吸選內房電力股
劉思明：大巿受壓 低吸選內房電力股
周顯：電視台是夕陽工業
周顯：電視台是夕陽工業
湯文亮：獨家代理 獨家害你？
湯文亮：獨家代理 獨家害你？
盧楚仁：日圓弱勢何時了？
盧楚仁：日圓弱勢何時了？
MONACO MARINE周六首輪賣308伙 破天荒每組買家酒店房揀樓 收3300票暫超額10倍
MONACO MARINE周六首輪賣308伙 破天荒每組買家酒店房揀樓 收3300票暫超額10倍
興業希慎備22億 為露輝路新盤提供按揭
興業希慎備22億 為露輝路新盤提供按揭
利奧坊．壹隅柏瓏I最快日內開價
利奧坊．壹隅柏瓏I最快日內開價
凱樂苑辣稅貨 未補價實呎1.4萬破頂
凱樂苑辣稅貨 未補價實呎1.4萬破頂
錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍
錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍
毗鄰錦上路站 交通網日趨完善
毗鄰錦上路站 交通網日趨完善
富達籲注意疫情戰爭中美關係風險 A股估值吸引 具長期增長機會
富達籲注意疫情戰爭中美關係風險 A股估值吸引 具長期增長機會