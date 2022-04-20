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利奧坊．壹隅柏瓏I最快日內開價

【明報專訊】除會德豐MONACO MARINE周六首輪開售外，恒地（0012）旗下大角嘴新盤利奧坊．壹隅，以及信置（0083）、嘉華（0173）與中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏I，昨亦分別宣布本周內公布首張價單，料最快日內開價。

定價參考利奧坊同系

利奧坊．壹隅昨日首度開放示範單位予傳媒參觀。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，過去一周已分批向前線代理簡介項目，最快本周公布首張價單及周末開放示範單位予公眾參觀，並於5月初展開首輪銷售。

韓又透露，利奧坊．壹隅定價將參考利奧坊同系其他期數的一、二手成交價。面對3個新盤「對壘」的局面，韓表示不擔心競爭，認為市場有相當需求，又指首季新盤表現受疫情影響，現時正在追落後。

發展商是次提供3間示範單位，其中1房連儲物房示範單位以2座23樓C室為藍本，實用面積320方呎，設連裝修及清水房各一個示範單位。

連裝修示範單位以綠色及黃色為主調，用色大膽，為單位增添活潑氛圍。2房示範單位則以2座23樓A室為藍本，實用面積405方呎，屬於連裝修無改動示範單位，並以珊瑚橙色為主調，散發時尚感。

兩盤料本周開放示範單位

至於前日已向傳媒開放2房示範單位的柏瓏I（相關報道刊B4），信置營業部集團聯席董事田兆源昨表示，最快本周公布柏瓏I首張價單，並對外開放示範單位。他又表示，柏瓏I採雙會所設計，命名為LAKE MAYFAIR，面積逾3.7萬方呎，設四大主題區域，主要設施包括室內多用途運動場、50米室外游泳池、親子水陸遊樂等。

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