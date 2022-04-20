經濟

香港地產

興業希慎備22億 為露輝路新盤提供按揭

【明報專訊】近年多個發展商均有為旗下樓盤提供各類按揭計劃，部署以現樓形式推出的香港興業（0480）、希慎（0014）大埔露輝路項目，便計劃為買家提供按揭貸款，兩公司更已向旗下合營公司提供22億元貸款，為上述按揭計劃作準備。

共262伙 部署現樓推售

香港興業昨公布，集團旗下子公司Pine Isle及希慎旗下子公司Mariner Bay，與合營公司訂立貸款協議，向合營公司提供22億元的5年循環貸款融資，當中Pine Isle承擔的貸款為8.8億元。

通告又表示，有關貸款將主要用於為合營公司旗下露輝路項目買家提供按揭貸款，該項目已接近完成，為促進市場興趣及協助買家購買單位，合營公司將向合資格買家提供附息按揭貸款；公司指提供按揭貸款將有助促進住宅單位銷售，所賺取的利息收入亦將增加集團從合資項目獲得的整體回報。

上述項目所在之地皮，由香港興業及希慎於2016年底斥資逾33.9億元投得，每方呎樓面地價6823元。項目由226伙分層戶（主打3房和4房戶，亦提供特色戶）及36幢洋房組成，合共提供262伙。

2016年逾33.9億投得地皮

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅早前接受本報訪問時表示，該盤計劃於今季內以現樓形式推售，將設有現樓示範單位，並形容「露輝路項目位處半山，山海景色兼備，環境與愉景灣相似」。

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